Об этом он сказал в интервью The Washington Post. Заметим, ранее глава ГУР заявил, что Путин болен раком и в ближайшее время умрет.

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Вопрос, настоящий ли это сейчас Путин, остается открытым,

– отметил Буданов.

В издании отметили, что начальник ГУР настолько уверен в своей разведке, что время от времени открывал папку, чтобы привести точные цифры, – "примерно 326 000 российских войск", которые сейчас воюют в Украине, или то, что в России осталось всего 9% ее запасов ракет большой дальности "Калибр".

Обратите внимание! Ранее Кирилл Буданов отметил, что у Путина минимум три двойника. Как им придают сходства с российским диктатором, читайте здесь.

Зеленский сомневается, жив ли Путин