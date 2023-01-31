Начальник главного управления разведки намекнул, что на территории России действуют наши агенты. Также он прокомментировал постоянный "хлопок" в тылу врага.
Заметьте Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой, – Буданов
Что сказал Буданов
Кирилл Буданов прокомментировал атаку на российскую авиабазу Энгельс в Саратове, состоявшуюся в декабре 2022 года.
Руководитель разведки не подтвердил, стоит ли наша разведка за этими атаками или за взрывами на Крымском мосту. Следует отметить, что Россия использовала атакованные бомбардировщики для ударов по территории Украины.
Однако генерал-майор сказал, что он "ожидает большего, и что в Украины есть агенты, работающие внутри России".
Это разрушило их иллюзии безопасности. Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, проблемы внутри России будут,
– заявил Кирилл Буданов.
Глава украинской разведки также сказал, что Кремлю следует опасаться коллаборантов в своем окружении.
"Действительно, есть люди, с которыми очень легко работать на этой территории, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", – заявил Буданов.
Последние заявления Буданова и нашей разведки
- В этом же интервью Кирилл Буданов заверил, что Украине предстоит сделать все, чтобы вернуть Крым. По словам разведчика, Вооруженные Силы Украины могут вернуть временно оккупированный полуостров уже летом 2023 года. Для того стоит приложить много усилий.
- В украинской разведке также объясняли, что у россиян большие проблемы с командирами на уровне взвода или роты. Врагам даже в передовых подразделениях не хватает до 40% младших командиров.
- Наша разведка также установила, что россияне продолжают скрывать количество потерь на войне в Украине. Для этого они возят с собой мобильные крематории. В тылу врагов зафиксировано не менее 5 таких крематориев. В них оккупантов кремируют без какой-либо идентификации или учета тел.