Начальник главного управления разведки намекнул, что на территории России действуют наши агенты. Также он прокомментировал постоянный "хлопок" в тылу врага.

Заметьте Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой, – Буданов

Что сказал Буданов

Кирилл Буданов прокомментировал атаку на российскую авиабазу Энгельс в Саратове, состоявшуюся в декабре 2022 года.

Руководитель разведки не подтвердил, стоит ли наша разведка за этими атаками или за взрывами на Крымском мосту. Следует отметить, что Россия использовала атакованные бомбардировщики для ударов по территории Украины.

Однако генерал-майор сказал, что он "ожидает большего, и что в Украины есть агенты, работающие внутри России".

Это разрушило их иллюзии безопасности. Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, проблемы внутри России будут,

– заявил Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки также сказал, что Кремлю следует опасаться коллаборантов в своем окружении.

"Действительно, есть люди, с которыми очень легко работать на этой территории, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", – заявил Буданов.

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