Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что знает, кто стоит за отравлением его жены Марианны. Кроме этого, он намекнул, что Украина прибегнет к контрдействиям на территории России.

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Все всё поймут

Буданов рассказал, что его жене уже лучше. Также он отметил, что поскольку не употреблял яд, то ему трудно сказать, было ли это покушение на его жизнь.

В то же время, по словам разведчика, он пережил много покушений и наверняка переживет еще много.

Я думаю, что в ближайшее время вы увидите соответствующие действия на российской территории, и все это поймут,

– отметил Буданов.

Он также сказал, что знает, кто ответственен за отравление его жены.

Глава ГУР рассказал о состоянии жены