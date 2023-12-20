Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что мы сейчас живем в информационном обществе, когда разных событий очень много. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Видит ли разведка связь между событиями

По словам разведчика, во время полномасштабной войны украинцы в течение короткого промежутка времени могут переживать такое количество событий, на которое в других обществах могут уйти годы.

Каждую неделю, которую мы возьмем, можем сложить вместе, и пазл может быть совершенно разный,

– заметил Юсов.

Он отметил, что "прослушка" Главнокомандующего ВСУ, кибератака на Киевстар и отравление жены главы украинской разведки являются частными случаями. По каждому из этих инцидентов ведется расследование. По его словам, результаты будут подтверждены обязательно.

Спецслужбы России опасны

Юсов предупредил, что российские спецслужбы все это время не прекращали свою активность против Украины. Речь не только о полномасштабном вторжении, но и о событиях задолго до незаконного захвата Россией Крыма.

Российские спецслужбы, в отличие от армии, остаются очень мощными и конкурентоспособными на мировой арене. На них тратятся огромные ресурсы. И, по сравнению с мировыми аналогами, это действительно грозный противник,

– заметил украинский разведчик.

Потому Украина с этим борется. Наши спецслужбы и Силы безопасности и обороны принимают все необходимые меры. Юсов подчеркнул, что общество должно понимать, что это серьезная, а не надуманная опасность.

Какие вражеские операции удалось предупредить

Юсов заявил, что на главу ГУР Кирилла Буданова было совершено более 10 неудачных покушений за все это время. Он отметил, что это лишь один из примеров, которых действительно немало.

По его словам, также готовились покушения на Владимира Зеленского и других высокопоставленных представителей военно-политического руководства Украины. Юсов заметил, что серьезная опасность сохраняется постоянно.

Разведчик добавил, что украинцы не застрахованы от подобных новостей, пока существует агрессивная Россия, которая будет всегда пытаться убивать, травить, атаковать, подкупать, шантажировать и использовать любые инструменты, которые в современном мире считаются неактуальными и неприемлемыми. По его словам, Москва действительно тратит на это много ресурсов.