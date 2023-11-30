В то же время возмездие противника найдет, об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил в эфире национального телемарафона.
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По словам Подоляка, государство-террорист пытается вызвать максимально панические настроения среди населения нашего государства.
"Отравление – достаточно популярный метод российских спецслужб, тем более что ряд наших чиновников "вызывает достаточно сильные чувства у политических элит России", – уточнил он.
В частности, советник считает, что в Кремле хотят довести моральное состояние украинцев до депрессивного и, безусловно, создать беспорядок в любом виде.
Он предположил, что Россия и дальше будет охотиться на украинских чиновников. В то же время относительно ответа за отравление Марианны Будановой, Подоляк, не вдаваясь в детали, отметил, что Кирилл Алексеевич Буданов умеет давать зеркальный ответ.
Отравление Марианны Будановой: главное
- Пока жена руководителя ГУР МО находится в больнице. Ее госпитализировали после продолжительного ухудшения здоровья после отравления тяжелыми металлами.
- Источники 24 Канала в разведке сообщили, что для отравления Будановой российские спецслужбы использовали мышьяк и ртуть. Вероятно, их подбросили в еду.
- Кроме Марианны Будановой, токсичные вещества обнаружили еще у нескольких сотрудников ГУР. Сейчас они тоже лечатся.