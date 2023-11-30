Водночас відплата противника знайде, про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло в ефірі національного телемарафону.

Дивіться також Отруєння дружини Буданова: у ГУР розповіли поточні деталі розслідування

За словами Подоляка, держава-терорист намагається викликати максимально панічні настрої серед населення нашої держави.

"Отруєння – досить популярний метод російських спецслужб, тим більше, що низка наших посадовців "викликає достатньо сильні почуття у політичних еліт Росії", – уточнив він.

Зокрема, радник вважає, що у Кремлі хочуть довести моральний стан українців до депресивного і, безумовно, створити безлад у будь-якому вигляді.

Він припустив, що Росія і надалі полюватиме на українських посадовців. Водночас щодо відповіді за отруєння Маріанни Буданової, Подоляк не вдаючись у деталі зазначив, що Кирило Олексійович Буданов вміє давати дзеркальну відповідь.

Отруєння Маріанни Буданової: головне