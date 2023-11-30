Водночас відплата противника знайде, про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло в ефірі національного телемарафону.
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За словами Подоляка, держава-терорист намагається викликати максимально панічні настрої серед населення нашої держави.
"Отруєння – досить популярний метод російських спецслужб, тим більше, що низка наших посадовців "викликає достатньо сильні почуття у політичних еліт Росії", – уточнив він.
Зокрема, радник вважає, що у Кремлі хочуть довести моральний стан українців до депресивного і, безумовно, створити безлад у будь-якому вигляді.
Він припустив, що Росія і надалі полюватиме на українських посадовців. Водночас щодо відповіді за отруєння Маріанни Буданової, Подоляк не вдаючись у деталі зазначив, що Кирило Олексійович Буданов вміє давати дзеркальну відповідь.
Отруєння Маріанни Буданової: головне
- Наразі дружина керівника ГУР МО перебуває в лікарні. Її госпіталізували після тривалого погіршення здоров’я після отруєння важкими металами.
- Джерела 24 Каналу в розвідці повідомили, що для отруєння Буданової російські спецслужби використали миш'як і ртуть. Імовірно, їх підкинули в їжу.
- Окрім Маріанни Буданової, токсичні речовини виявили ще у кількох співробітників ГУР. Зараз вони також лікуються.