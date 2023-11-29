Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що розслідує справу підрозділ власної безпеки ГУР. Про отруєння Маріанни Буданової та декількох співробітників ГУР стало відомо 28 листопада.
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Що відомо про розслідування отруєння Буданової та розвідників
Андрій Юсов розповів, що за фактом отруєння співробітників воєнної розвідки та дружини керівника української спецслужби Кирила Буданова Маріанни розпочали й триває внутрішнє розслідування. Його проводить підрозділ власної безпеки ГУР. Адже це передбачено:
- статтею 47;
- частиною 3 та 4 статті 24 закону про розвідку;
- статтею 5 закону по контррозвідувальну діяльність;
- статтею 5 та 6 про оперативно-розшукову діяльність.
Представник розвідників пояснив, що розслідуванням наразі займається підрозділ власної безпеки ГУР насамперед тому, що наразі мовиться про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.
Андрій Юсов запевнив, що після вивчення всіх обставин подій ухвалять рішення про:
- залучення інших правоохоронних органів;
- передачу матеріалів до відповідних органів досудового або судового розслідування.
Отруєння Маріанни Буданової та розвідників: коротко
- 28 листопада ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці написали, що дружину Кирила Буданова отруїли. За даними джерел, вона перебуває у лікарні.
- Згодом повідомили, що вона завершує курс лікування та потребує спостереження лікарів. Згідно з оприлюдненими даними, вона лікується в Україні, її життю нічого не загрожує.
- Джерела в розвідці запевняли, що, найімовірніше, вона зазнала отруєння через їжу. У дружини очільника розвідки діагностували ураження важкими металами.
- Окрім Маріанни Буданової отруїлись також працівники розвідки, проте вони значно більші за вагою та зростом, тому спочатку не відчули ознак отруєння. Наразі вони також лікуються.
- У розвідці інформацію про отруєння підтвердили, проте не надали деталей. Водночас генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020 – 2021 роках Валерій Кондратюк заявив, що в організмі дружини Кирила Буданова виявили миш'як та ртуть. За його словами, ці речовини не можна просто так отримати, і тим паче вони не можуть просто так потрапити в організм людей.