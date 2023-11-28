Журналісти Суспільного, з посиланням на власні джерела у ГУР МО, зазначили, що Буданову госпіталізували після тривалого погіршення стану здоров'я. Наразі нею опікуються медики.

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Маріанну Буданову отруїли

Співрозмовник у ГУР МО розповів журналістам, що Маріанні Будановій діагностували ураження важкими металами. Наразі жінка завершує свій курс лікування, а далі перебуватиме під постійним контролем лікарів.

Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті й військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини,

– наголосили у розвідці.

Джерела також підтвердили журналістам, що наразі ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України. Крім того, там зазначили, що на самого очільника розвідки також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.

Підтвердили інформацію про отруєння дружини глави української розвідки у виданнях: "Бабель", "РБК-Україна" та NV. Там також розповіли про ушпиталення жінки до лікарні.

24 Канал звернувся по коментар до Головного управління розвідки Міністерства оборони України стосовно отруєння Маріанни Буданової. Як тільки ми отримаємо відповідь, то обов'язково доповнимо цю новину.

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