Журналисты Суспильного, со ссылкой на собственные источники в ГУР МО, отметили, что Буданову госпитализировали после длительного ухудшения состояния здоровья. Сейчас о ней заботятся медики.

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Марианну Буданову отравили

Собеседник в ГУР МО рассказал журналистам, что Марианне Будановой диагностировали поражение тяжелыми металлами. Женщина завершает свой курс лечения, а дальше будет находиться под постоянным контролем врачей.

Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека,

– отметили в разведке.

Источники также подтвердили журналистам, что сейчас ведется расследование по поводу вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины. Кроме того, там отметили, что на самого руководителя разведки также покушались до и после полномасштабного вторжения.

Подтвердили информацию об отравлении супруги главы украинской разведки в изданиях: "Бабель", "РБК-Україна" и NV. Там также рассказали о госпитализации женщины в больницу.

24 Канал обратился за комментарием в Главное управление разведки Министерства обороны Украины относительно отравления Марианны Будановой. Как только мы получим ответ, обязательно дополним эту новость.

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