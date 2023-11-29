Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что расследует дело подразделение собственной безопасности ГУР. Об отравление Марианны Будановой и несколько сотрудников ГУР стало известно 28 ноября.

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Что известно о расследовании отравления Будановой и разведчиков

Андрей Юсов рассказал, что по факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование. Его проводит подразделение по собственной безопасности ГУР. Это ведь предусмотрено:

статьей 47;

частью 3 и 4 статьи 24 закона о разведке;

статьей 5 закона по контрразведывательной деятельности;

статьями 5 и 6 об оперативно-розыскной деятельности.

Представитель разведчиков пояснил, что расследованием сейчас занимается подразделение собственной безопасности ГУР прежде всего потому, что сейчас говорится о предполагаемой спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей.

Андрей Юсов заверил, что после изучения всех обстоятельств событий примут решение о:

привлечении других правоохранительных органов;

передаче материалов в соответствующие органы досудебного или судебного расследования.

Отравления Марианны Будановой и разведчиков: коротко