Журналисты "Украинской правды" со ссылкой на собственные источники в ГУР МО отметили, что симптомы отравления также заметили и у нескольких работников разведки. Об этих людях также сейчас заботятся медики.
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Работников ГУР МО также отравили
Собеседники в ГУР МО рассказали журналистам, что отравление Марианны Будановой – чистая правда. Представители разведки заверили, что женщина жива и прошла первый этап лечения.
"Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые обнаружили отравление", – сказали в ГУР МО.
В источниках подчеркнули, что жену Кирилла Буданова "скорее всего отравили через еду". Однако она была не единственной, у кого обнаружили признаки отравления.
Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников,
– рассказали журналистам источники.
Они также подчеркнули, что другие работники ГУР, в отличие от Будановой, "просто гигантские немного, ничего за собой не замечали". Сейчас эти люди тоже находятся на лечении.
Марианну Буданову отравили
- Представители украинской разведки 28 ноября сообщили, что супругу начальника ГУР МО Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Пока женщина находится на лечении в медицинском учреждении.
- Источники подчеркнули, что Буданову госпитализировали после длительного ухудшения состояния здоровья. Женщина завершает свой курс лечения, а дальше будет находиться под постоянным контролем врачей.
- В ГУР МО подчеркнули, что вещества, которыми могли отравить Буданову, никак не используются в быту и военном деле. Поэтому, скорее всего, их применяли для отравления конкретного человека.
- В настоящее время проводится расследование по поводу вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины. Кроме того, в ГУР МО отметили, что на самого главу разведки также покушались до и после полномасштабного вторжения.