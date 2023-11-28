Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020 – 2021 роках Валерій Кондратюк. На його думку, отруєння в ГУР є цілеспрямованою операцією Росії.

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Що означають отруєння співробітників ГУР

Під час обстежень в організмі отруєних було виявлено важкі метали, а саме миш'як та ртуть. Ці речовини не можна отримати просто так отримати, і тим паче вони не можуть просто так потрапити в організм людей.

"Я б розглядав як головну версію (інциденту – 24 Канал) діяльність російських спецслужб, а саме цілеспрямоване отруєння. ГУР організовує такі дуже болючі (для Росії – 24 Канал) речі, як перенесення війни на територію Росії, зухвалі рейди РДК та спроба підпалити Кремль. Це дуже особисті речі для Путіна – і зрозуміло, що (отруєння – 24 Канал) це особиста помста Путіна", – наголосив розвідник.

Це далеко не перша спроба замаху на Кирила Буданова, які станом на сьогодні вже обраховують десятками. Сюди зараховують і диверсійно-розвідувальні групи окупантів, що полювали на нього особисто, і ракетні атаки на будівлю ГУР, в якій працює очільник розвідувального управління. Саме тому отруєння не можна розцінювати інакше, аніж як замах на вбивство.

Валерій Кондратюк про замах на співробітників ГУР: дивіться відео

"Саме так і відбуваються терористичні акти: вони (терористи – 24 Канал) вивчають об'єкти можливої атаки, а далі визначають (ціль – 24 Канал), яка є для них найбільш доступною. І якщо до першої особи важко дотягнутися, тоді вони завдають удар саме по оточенню та близьким людям", – пояснив Кондратюк.

Путін хотів зробити боляче безпосередньо Буданову, і його підлеглі не атакували очільника ГУР лише тому, що не змогли до нього "дотягнутися".

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