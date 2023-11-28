Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020 – 2021 роках Валерій Кондратюк. На його думку, отруєння в ГУР є цілеспрямованою операцією Росії.
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Що означають отруєння співробітників ГУР
Під час обстежень в організмі отруєних було виявлено важкі метали, а саме миш'як та ртуть. Ці речовини не можна отримати просто так отримати, і тим паче вони не можуть просто так потрапити в організм людей.
"Я б розглядав як головну версію (інциденту – 24 Канал) діяльність російських спецслужб, а саме цілеспрямоване отруєння. ГУР організовує такі дуже болючі (для Росії – 24 Канал) речі, як перенесення війни на територію Росії, зухвалі рейди РДК та спроба підпалити Кремль. Це дуже особисті речі для Путіна – і зрозуміло, що (отруєння – 24 Канал) це особиста помста Путіна", – наголосив розвідник.
Це далеко не перша спроба замаху на Кирила Буданова, які станом на сьогодні вже обраховують десятками. Сюди зараховують і диверсійно-розвідувальні групи окупантів, що полювали на нього особисто, і ракетні атаки на будівлю ГУР, в якій працює очільник розвідувального управління. Саме тому отруєння не можна розцінювати інакше, аніж як замах на вбивство.
Валерій Кондратюк про замах на співробітників ГУР: дивіться відео
"Саме так і відбуваються терористичні акти: вони (терористи – 24 Канал) вивчають об'єкти можливої атаки, а далі визначають (ціль – 24 Канал), яка є для них найбільш доступною. І якщо до першої особи важко дотягнутися, тоді вони завдають удар саме по оточенню та близьким людям", – пояснив Кондратюк.
Путін хотів зробити боляче безпосередньо Буданову, і його підлеглі не атакували очільника ГУР лише тому, що не змогли до нього "дотягнутися".
Російські диверсії на українській території: що відомо
- Перед повномасштабним вторгненням Росія тривалий час працювала над зниженням обороноздатності України, зокрема – знищивши декілька складів зі зброєю.
- Однак після початку нової фази війни Росія зосередилась на вербуванні українців, які б надавали їм цінну оперативну інформацію. Зокрема, саме в такий спосіб агресор вчинив один із найпідступніших терактів війни, обстрілявши ракетою поминки у селі Гроза на Харківщині.
- Точний час і місце прощання з військовим окупанти дізналися від колишніх працівників поліції, які під час окупації перейшли на сторону ворога. Ті навели ракету на своїх односельчан, знаючи, що в наслідок цього загине багато їхніх знайомих.