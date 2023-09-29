Державне бюро розслідувань повністю довели причетність російських спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році.

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Правоохоронці розсекретили імена командного складу російських спецслужб

Служба безпеки та ДБР встановили особи всього командного складу та ключових співробітників однієї з найбільш засекречених російських спецслужб – сил спеціальних операцій збройних сил Росії.

Серед них є чинний командувач генерал-майор Валєрій Флюстіков та колишній охоронець Путіна Алєксєй Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського ГРУ.

Кадрові співробітники російської спецслужби причетні до резонансних убивств і диверсій на території України та Євросоюзу, у тому числі до підриву військового об’єкта в Чехії.

Через "специфіку" завдань сили спецоперацій підзвітні начальнику генштабу Росії, але "в окремих випадках" підпорядковуються безпосередньо Путіну,

– повідомили в СБУ.

Подробиці операцій підриву складів в Україні та Чехії

Встановлено, що за вказівкою кремля у 2015 році представники цієї спецслужби організували підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у місті Сватове на Луганщині. СБУ і ДБР встановили всю послідовність підготовки та вчинення цієї диверсії, а також ідентифікували її організаторів та виконавців.

За даними слідства, для підриву арсеналу російські спецпризначенці залучили комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" з трьома дронами "Орлан-10" з парашутною системою, які містили запалювальні гранати. Дрони, які мі окупанти запускали з Первомайська.

Унаслідок ворожого влучання на складах відбулась детонація всього запасу боєприпасів, які там зберігались. Загинуло четверо людей, ще 15 отримали різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження, знищено військового майна та пошкоджено житло людей на суму понад 85 мільйонів гривень.

Також співробітники СБУ та ДБР у взаємодії з чеськими партнерами встановили причетність російських спецслужб до підриву складу з озброєнням у місті Врбетице в Чехії у 2014 році. Внаслідок цього загинули двоє людей, а державі завдано збитків у розмірі майже 30 мільйонів чеських крон.

Таким чином кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Центральній Європі,

– уточнили в СБУ.

За даними слідства, для виконання спецоперацій агресори використовували російські спецрозвідувальні супутники, новітні зразки російського озброєння, розвідувальні вогневі комплекси радіоелектронної боротьби.

Також під час виконання завдань спецпризначенці вживали додаткові заходи щодо конспірації – використовували позивні, фальшиві документи прикриття, заздалегідь підшукані абонентські номери інших країн.

Схожі операції Росія проводить і після повномасштабного вторгнення

Після повномасштабного вторгнення диверсанти сил спецоперацій збройних сил Росії періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України.

Під час "вилазок" ці ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ і Держприкордонслужби та підривати їхні військові об’єкти. Однак при цьому нерідко "цілями" ворожих диверсантів стають цивільні місцеві жителі, їхні будинки і автівки.

Зверніть увагу. Співробітники СБУ встановили всіх осіб, причетних до згаданих злочинів проти України та держав ЄС. Вживається комплекс заходів для їх притягнення до відповідальності.