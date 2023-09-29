Государственное бюро расследований полностью доказали причастность российских спецслужб к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области в 2015 году.

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Правоохранители назвали имена стоящих за взрывами на складах в Украине и Европе

Служба безопасности и ДБР установили личности всего командного состава и ключевых сотрудников одной из наиболее засекреченных российских спецслужб – сил специальных операций вооруженных сил России.

Среди них действующий командующий генерал-майор Валерий Флюстиков и бывший охранник Путина Алексей Дюмин, в 2014 году занимавший должность командира спецназа российского ГРУ.