Жителів регіону просять не нехтувати правилами безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Яка ситуація на Київщині

У Київській ОВА просять не фотографувати та не знімати роботу сил ППО ЗСУ.

О 13:41 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА біля Василькова, курс – західний.

Зверніть увагу! 24 Канал закликає дотримуватися правил безпеки та проходити в укриття після сигналу повітряної тривоги. Не фільмуйте та не поширюйте інформацію про роботу сил ППО, їх розташування.

Нагадаємо, з 9 ранку 21 грудня росіяни знову атакували Україну "Шахедами" та дронами інших типів. Загалом запустили 103 БпЛА, а також балістичну ракету "Іскандер-М". Запускали з таких напрямків: Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Черговий повітряний напад агресора відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України. Українським захисникам вдалося збити 52 дрони, ще 44 локаційно втрачено.