Кроме жены Кирилла Буданова, с отравлением госпитализировали также нескольких сотрудников разведки. В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, как чувствуют себя потерпевшие и есть ли первые результаты расследования, передает 24 Канал.

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В каком состоянии пострадавшие

По словам Юсова, самочувствие жены Буданова и разведчиков "приемлемо". Госпитализация закончилась. Однако впереди у пострадавших – длительный курс лечения. Они постоянно находятся под медицинским контролем.

Представитель ГУР подчеркнул, что украинские врачи вовремя заметили признаки отравления и предотвратили возможные негативные последствия.

Известно, что ухудшение самочувствия поначалу ощутила супруга Буданова. Работники разведки сразу не заметили симптомов отравления, потому что они значительно больше по весу и росту.

На каком этапе расследование

Юсов подчеркнул, что процесс расследования не быстрый. Когда будут какие-либо результаты, которые можно будет сообщить обществу, это обязательно сделают.

Разведчик отметил, что ГУР приняло дополнительные меры безопасности. "Все необходимые действия и выводы сделаны", – подчеркнул военный.

Напомним, ранее Главное управление разведки начало внутреннее расследование инцидента. Им занимается подразделение собственной безопасности ГУР, поскольку речь идет о вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки и членов их семей.

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