Напомним, об отравлении Марианны Будановой стало известно 28 ноября 2023 года. В крови жены разведчика, а также нескольких сотрудников ГУР обнаружили мышьяк и ртуть.

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Буданов о состоянии жены

Она лечится, сейчас чувствует себя лучше,

– отметил Буданов.

В то же время глава разведки отказался уточнять, были ли он или его жена целью отравления.

Большинство покушений на собственную жизнь Буданов описывает как "ничего особенного". Однако особенным был случай в 2019 году. Тогда бомба, заложенная под его автомобилем, преждевременно взорвалась. Глава ГУР остался невредимым.

Отравление жены Буданова