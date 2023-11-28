О том, что жена живет вместе с ним в здании ГУР еще с февраля 2022 года, сообщал сам начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Это не раз звучало в его интервью.

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"Мое счастье со мной 24/7"

К таким мерам безопасности прибегли, чтобы уберечь семью Буданова от россиян. И все же оккупанты уже пытались убить самого Буданова и его жену, когда дважды обстреливали здание ГУР на Рыбальском острове – в марте 2022 года и в мае 2023-го. Всего на Буданова было совершено не менее 10 покушений.

"Вечером 23 февраля муж сказал мне, что в пять утра начнется полномасштабное вторжение. Мы собрались и поехали к нему на работу, и с тех пор мы находимся не дома. Сказать, что готовились как-то особо, не могу: документы, телефоны, комплект одежды на определенное время. С тем и поехали. Уже вечером я наблюдала за подготовкой первых групп спецназовцев, которые должны были отправиться в Гостомель, за выдачей оружия и амуниции. Все находились в ожидании, в 12 ночи ребята ели гамбургеры из McDonald's. И были готовы к бою", – вспоминала Марианна Буданова начало полномасштабной войны в разговоре с ELLE.

Тогда она объясняла, что не паниковала и не собиралась ехать за границу, ведь является женой военного, который был трижды ранен (два ранения средней тяжести и одно тяжелое), поэтому морально готова к любым сценариям.

Еще Марианна Буданова замечала, что фактически не было мирного времени с семьей, поскольку вскоре после знакомства с будущим мужем произошел расстрел людей на Майдане, а затем и АТО, куда уехал Буданов. Поэтому она "привыкла жить в постоянном состоянии подготовки и ожидания".

После всех пережитых покушений на нашу семью, на моего мужа, на меня мы иначе принимаем каждый день своей жизни. В моменты, когда тебя пытаются убить, похитить, взорвать авто или вырезать дверь в твоей квартире, ты уже начинаешь думать не только о себе,

– говорила она.

Женщина отмечала, что ценит каждый миг жизни и сознательно ограничивает круг общения, чтобы уберечь родных и друзей.

Обратите внимание! Марианна – вторая жена Кирилла Буданова, ей 30 лет, из них десять – вместе с руководителем ГУР. Родилась в Киевской области, в селе Ставище.

Кирилл Буданов – фото с женой Марианной / ELLE

Чем занимается жена Буданова

У Марианны Будановой есть магистерская степень по психологии. В 2015 – 2017 годах занималась волонтерством в Главном военном госпитале в Киеве: туда она приехала, чтобы навестить мужа после ранения, но осталась волонтерить.

Марианна работала советником мэра Киева по вопросам предотвращения коррупции, впоследствии баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар", но не была избрана. Она баллотировалась в одном из округов Голосеевского района Киева, обещала строить школы и детские сады, поддерживать слабовидящих людей и восстановить в районе школу кинологов.

Еще Буданова участвовала в обменах пленными: она поехала вместо мужа на первый такой обмен. Впрочем, россияне не знали, кто она, так что все прошло успешно.

Марианна Буданова не работает в ГУР – она является офицером полиции и преподает психологию в академии МВД. Конечно, на секретные темы супруги не общаются, но поддерживают друг друга. В свободное время занимается спортом и читает.

В каком состоянии Марианна Буданова после отравления