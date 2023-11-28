Про те, що дружина живе разом із ним у будівлі ГУР ще від лютого 2022 року, повідомляв сам начальник ГУР МО Кирило Буданов. Це не раз звучало в його інтерв'ю.

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"Моє щастя зі мною 24/7"

До таких заходів безпеки вдалися, щоб уберегти родину Буданова від росіян. І все ж окупанти вже намагалися вбити самого Буданова і його дружину, коли двічі обстрілювали будівлю ГУР на Рибальському острові – у березні 2022 року та в травні 2023-го. Загалом на Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів.

"Увечері 23 лютого чоловік сказав мені, що о 5:00 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу, і з того часу ми перебуваємо не вдома. Сказати, що готувалися якось особливо, не можу: документи, телефони, комплект одягу на певний час. З тим і поїхали. Уже ввечері я спостерігала за підготовкою перших груп спецпризначенців, які мали вирушити у Гостомель, за видачею зброї й амуніції. Усі перебували в очікуванні, о 12-й ночі хлопці їли гамбургери з McDonald’s. І були готові до бою", – згадувала Маріанна Буданова початок повномасштабної війни в розмові з ELLE.

Тоді вона пояснювала, що не панікувала і не збиралася їхати за кордон, адже є дружиною військового, який був тричі поранений (два поранення середньої тяжкості й одне важке), тож морально готова до будь-яких сценаріїв.

Іще Маріанна Буданова зауважувала, що фактично не мала мирного часу з родиною, оскільки незабаром після знайомства з майбутнім чоловіком відбувся розстріл людей на Майдані, а відтак і АТО, куди поїхав Буданов. Тому вона "звикла жити в постійному стані підготовки й очікування".

Після всіх пережитих замахів на нашу родину, на мого чоловіка, на мене ми інакше сприймаємо кожен день свого життя. У моменти, коли тебе намагаються вбити, викрасти, підірвати авто чи вирізати двері у твоїй квартирі, ти вже починаєш думати не тільки про себе,

– говорила вона.

Жінка наголошувала, що цінує кожну мить життя та свідомо обмежує коло спілкування, щоб уберегти рідних і друзів.

Зверніть увагу! Маріанна – друга дружина Кирила Буданова, їй 30 років, із них десять – разом з очільником ГУР. Народилася на Київщині, в селі Ставище.



Кирило Буданов – фото з дружиною Маріанною / ELLE

Чим займається дружина Буданова

Маріанна Буданова має магістерський ступінь із психології. У 2015 – 2017 роках займалася волонтерством у Головному військовому шпиталі в Києві: туди вона приїхала, щоб навідати чоловіка після поранення, але залишилася волонтерити.

Маріанна працювала радницею мера Києва з питань запобігання корупції, згодом балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка "Удар", але не була обрана. Вона балотувалася в одному з округів Голосіївського району Києва, обіцяла будувати школи та дитячі садочки, підтримувати людей із вадами зору та відновити в районі школу кінологів.

Іще Буданова брала участь в обмінах полоненими: вона поїхала замість чоловіка на перший такий обмін. Утім, росіяни не знали, хто вона, тож усе пройшло успішно.

Маріанна Буданова не працює в ГУР – вона є офіцером поліції та викладає психологію в академії МВС. Звісно ж, на секретні теми подружжя не спілкується, але підтримує одне одного. У вільний час займається спортом і читає.

У якому стані Маріанна Буданова після отруєння