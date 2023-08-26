Зазвичай розвідники є непублічними особами, і ми нічого не знаємо про їхнє життя. Кирило Буданов часто з'являється в інфопросторі та робить багато заяв. За його словами, зараз триває війна нового рівня, в якій виправдана інформаційна активність.

Читайте також: Росія навіть не помітила: як дружина Буданова підмінила чоловіка під час першого обміну

Що розповів Кирило Буданов про дружину

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він мав вітати дружину Маріанну з якимось святом, але, звісно ж, годі було купити квіти чи щось інше.

Тоді власноруч зробив листівку зі стікерів у формі квітки, "як у першому класі". Буданов згадує: може, квіти тоді й продавали, але якось було не до них.

Водночас він не став називати себе романтичним. Каже: про це краще запитати в дружини.

На запитання журналістки, чи має очільник ГУР час на особисте щастя, Кирило Буданов відповів неочікувано.

Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті,

– розповів він.

За його словами, раніше ішов на роботу та повертався з неї, а тепер дружина живе з ним 24/7. Утім, Маріанна не працює в ГУР.

Що відомо про дружину Буданова

Вона балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка "Удар", але не була обрана.

Є радницею мера Києва Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Дивіться також У Севастополі орієнтуюся з заплющеними очима, – Буданов заінтригував заявою

Важливі заяви Буданова