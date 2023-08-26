Зазвичай розвідники є непублічними особами, і ми нічого не знаємо про їхнє життя. Кирило Буданов часто з'являється в інфопросторі та робить багато заяв. За його словами, зараз триває війна нового рівня, в якій виправдана інформаційна активність.
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Що розповів Кирило Буданов про дружину
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він мав вітати дружину Маріанну з якимось святом, але, звісно ж, годі було купити квіти чи щось інше.
Тоді власноруч зробив листівку зі стікерів у формі квітки, "як у першому класі". Буданов згадує: може, квіти тоді й продавали, але якось було не до них.
Водночас він не став називати себе романтичним. Каже: про це краще запитати в дружини.
На запитання журналістки, чи має очільник ГУР час на особисте щастя, Кирило Буданов відповів неочікувано.
Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті,
– розповів він.
За його словами, раніше ішов на роботу та повертався з неї, а тепер дружина живе з ним 24/7. Утім, Маріанна не працює в ГУР.
Що відомо про дружину Буданова
Вона балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка "Удар", але не була обрана.
Є радницею мера Києва Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.
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Важливі заяви Буданова
- Кримський міст не мав бути уражений 12 серпня. Була інша ціль, але чотири зенітні ракети випустили на перехоплення й це збило з курсу український засіб ураження.
- Путін планує відправити на війну проти України ще 450 тисяч загарбників. Це питання ще не вирішене, але втрати росіян треба чимось поповнювати, говорить очільник розвідки України.
- Кирило Буданов відомий своїми точними прогнозами. Утім, ЗСУ іще не зайшли у Крим, а голова ГУР обіцяв це до кінця весни 2023 року. Згідно з його прогнозом, бойові дії на території України мали закінчитися до кінця літа 2023 року. Тепер він пояснив, що події на фронті розвиваються повільніше, ніж планувалося. Україна продовжує рух уперед, хоч і "випала з графіку".