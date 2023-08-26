Обычно разведчики – непубличные лица, и мы ничего не знаем об их жизни. Кирилл Буданов часто появляется в инфопространстве и делает много заявлений. По его словам, сейчас идет война нового уровня, в которой оправдана информационная активность.

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Что рассказал Кирилл Буданов о жене

В начале полномасштабного вторжения России в Украину он должен был поздравлять жену Марианну с каким-то праздником, но, конечно же, купить цветы или что-нибудь другое было негде.

Тогда собственноручно сделал открытку из стикеров в форме цветка, "как в первом классе". Буданов вспоминает: может, цветы тогда и продавали, но как-то было не до них.

В то же время он не стал называть себя романтичным. Говорит: об этом лучше спросить у жены.

На вопрос журналистки, есть ли у руководителя ГУР время на личное счастье, Кирилл Буданов ответил неожиданно.

Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете,

– рассказал он.

По его словам, раньше шел на работу и возвращался с нее, а теперь жена живет с ним 24/7. Впрочем, Марианна не работает в ГУР.

Что известно о жене Буданова

Она баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар", но не была избрана.

Является советницей мэра Киева Виталия Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

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