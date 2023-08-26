Обычно разведчики – непубличные лица, и мы ничего не знаем об их жизни. Кирилл Буданов часто появляется в инфопространстве и делает много заявлений. По его словам, сейчас идет война нового уровня, в которой оправдана информационная активность.
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Что рассказал Кирилл Буданов о жене
В начале полномасштабного вторжения России в Украину он должен был поздравлять жену Марианну с каким-то праздником, но, конечно же, купить цветы или что-нибудь другое было негде.
Тогда собственноручно сделал открытку из стикеров в форме цветка, "как в первом классе". Буданов вспоминает: может, цветы тогда и продавали, но как-то было не до них.
В то же время он не стал называть себя романтичным. Говорит: об этом лучше спросить у жены.
На вопрос журналистки, есть ли у руководителя ГУР время на личное счастье, Кирилл Буданов ответил неожиданно.
Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете,
– рассказал он.
По его словам, раньше шел на работу и возвращался с нее, а теперь жена живет с ним 24/7. Впрочем, Марианна не работает в ГУР.
Что известно о жене Буданова
Она баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар", но не была избрана.
Является советницей мэра Киева Виталия Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.
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Важные заявления Буданова
- Крымский мост не должны были поразить 12 августа. Была другая цель, но четыре зенитных ракеты выпустили на перехват и это сбило с курса украинское средство поражения.
- Путин планирует отправить на войну против Украины еще 450 тысяч захватчиков. Этот вопрос еще не решен, но потери россиян нужно чем-то восполнять, говорит глава разведки Украины.
- Кирилл Буданов известен своими точными прогнозами. Впрочем, ВСУ еще не зашли в Крым, а глава ГУР обещал это до конца весны 2023 года. Согласно его прогнозу, боевые действия на территории Украины должны были закончиться к концу лета 2023 года. Теперь он объяснил, что события на фронте развиваются медленнее, чем планировалось. Украина продолжает движение вперед, хоть и "выпала из графика".