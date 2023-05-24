Возглавил главное управление разведки Буданов в августе 2020 года. Как заверил недавно секретарь координационного штаба по пленникам Дмитрий Усов, с начала своего назначения разведчик "рвался в бой", чтобы, в частности, проводить обмены. Однако собственной персоной на таких мероприятиях ему было появляться нельзя.
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"Все прошло хорошо"
Собственно, вместо Буданова на первый обмен поехала его жена Марианна. Ей удалось успешно провести эту операцию, не подвести мужа и всю страну.
Если бы россияне узнали, что на обмен приехал руководитель военной разведки Украины или его жена, последствия могли бы быть непредсказуемыми. Но все прошло хорошо, и я выдохнул. Затем обмены поставили на поток,
– констатировал Усов.
Кроме того, отметим, что за несколько часов перед началом полномасштабного вторжения, вечером 23 февраля 2022 года, главный разведчик прибыл в свой рабочий кабинет именно с женой.
Как отмечают журналисты, к тому моменту Буданов уже четко знал, что начнется широкомасштабная война, поэтому хотел позаботиться о безопасности своей жены. Марианна провела вместе с ним несколько месяцев
Буданов: последние новости
- Руководитель разведки констатировал, что украинское контрнаступление скоро начнется. Тем более что у наших военных уже есть для этого минимум необходимого вооружения.
- Также, по словам главы ГУР, чтобы освободить все территории нашего государства, нужно, чтобы партнеры приняли положительное решение по передаче истребителей F-16.
- В то же время вспомним, что стало известно о том, что главный разведчик нашего государства трижды был ранен на линии фронта. Однажды это было смертельно опасно.