Возглавил главное управление разведки Буданов в августе 2020 года. Как заверил недавно секретарь координационного штаба по пленникам Дмитрий Усов, с начала своего назначения разведчик "рвался в бой", чтобы, в частности, проводить обмены. Однако собственной персоной на таких мероприятиях ему было появляться нельзя.

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"Все прошло хорошо"

Собственно, вместо Буданова на первый обмен поехала его жена Марианна. Ей удалось успешно провести эту операцию, не подвести мужа и всю страну.

Если бы россияне узнали, что на обмен приехал руководитель военной разведки Украины или его жена, последствия могли бы быть непредсказуемыми. Но все прошло хорошо, и я выдохнул. Затем обмены поставили на поток,

– констатировал Усов.

Кроме того, отметим, что за несколько часов перед началом полномасштабного вторжения, вечером 23 февраля 2022 года, главный разведчик прибыл в свой рабочий кабинет именно с женой.

Как отмечают журналисты, к тому моменту Буданов уже четко знал, что начнется широкомасштабная война, поэтому хотел позаботиться о безопасности своей жены. Марианна провела вместе с ним несколько месяцев

Обратите внимание! По специальности жена Буданова – психолог. Вместе с тем ранее она баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советником Виталия Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

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