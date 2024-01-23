Нагадаємо, про отруєння Маріанни Буданової стало відомо 28 листопада 2023 року. В крові дружини розвідника, а також кількох співробітників ГУР виявили миш'як та ртуть.

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Буданов про стан дружини

Вона лікується, зараз почувається краще,

– зазначив Буданов.

Водночас голова розвідки відмовився уточнювати, чи були він або його дружина ціллю отруєння.

Більшість замахів на власне життя Буданов описує як "нічого особливого". Однак особливим був випадок у 2019 році. Тоді бомба, закладена під його автомобілем, передчасно вибухнула. Очільник ГУР лишився неушкодженим.

Отруєння дружини Буданова