Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Radio NV розповів, що їм вже відомо про отруєння важкими металами. Цю інформацію в ГУР вже можуть підтвердити, пише 24 Канал.
Дивіться також Отруєння Маріанни Буданової: як це могло статись і що використав ворог – головне про замах
Що відомо про отруєння Буданової та співробітників ГУР
Андрій Юсов розповів, що дружина Кирила Буданова та працівники розвідки пролікувались у лікарні. Їх виписали, проте за ними далі наглядають лікарі.
І курс лікування буде достатньо тривалий. Процедури важкі, потребують подальшого нагляду. Все лікування відбулося в Україні та здійснювалося українськими фахівцями-медиками,
– запевнив представник розвідки.
Він сказав, що наразі вже можна підтвердити інформацію про те, що їх отруїли важкими металами. Зокрема, ртуттю і миш'яком, вміст яких кратно перевищує всі допустимі норми.
"Продовжується внутрішнє розслідування і коли буде можливо, результати будуть оголошені", – заявив розвідник.
Отруєння дружини Буданова та співробітників ГУР
- Наприкінці листопада стало відомо, що дружину Кирила Буданова Маріанну та декількох співробітників розвідки отруїли. Першими симптоми відчула дружина очільника розвідки, адже має малий зріст та вагу. Потім отруєння виявили у декількох працівників ГУР.
- Андрій Юсов розповідав, що в усіх стан здоров'я задовільний. Вони пройшли лікування в українській клініці, проте воно було успішним, завдяки тому, що постраждалі вчасно звернулися за медичною допомогою.
- Головне управління розвідки проводить внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, хто причетний до отруєння. Інцидент розслідують як спробу вбивства. Розглядають також версію ймовірної спецоперації, спрямованої проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.
- Немає інформації про те, чи це було разове, чи поступове отруєння. Однак достеменно відомо, що такі речовини як миш'як та ртуть не використовують в побуті та військовій справі.