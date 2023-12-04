Дружину Буданова та його колег могли отруїти миш'яком та ртуттю. В ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов повідомив, у якому стані перебувають постраждалі, передає 24 Канал.
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Що з дружиною Кирила Буданова
За словами Юсова, усі мають задовільний стан здоров'я. Вони пройшли курс лікування в українській клініці. Він завершився успішно завдяки тому, що постраждалі вчасно звернулися за медичною допомогою.
Буданова та розвідники ще перебуватимуть під постійним медичним наглядом. На них чекають регулярні обстеження.
Також Юсов нагадав, що триває внутрішнє розслідування Головного управління розвідки Міноборони України. Зокрема, розглядають версію ймовірної спецоперації, спрямованої проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.
Отруєння Маріанни Буданової: що відомо
- 28 листопада у ЗМІ написали, що дружину Буданова отруїли, і вона перебуває у київській лікарні, куди її ушпиталили після тривалого погіршення стану здоров'я.
- Згодом у ГУР підтвердили інформацію про отруєння. Відомо, що сам очільник розвідки не постраждав. Водночас ознаки отруєння виявили у кількох співробітників розвідувального відомства.
- Дружина Буданова на момент появи новини про її отруєння, вже завершувала курс лікування.
- Джерела 24 Каналу у розвідці повідомили, що Буданову отруїли миш'яком та ртуттю.
- У ГУР уточнили, що ці речовини не використовуються в побуті та військовій справі.
- Поки що інцидент розслідують як спробу вбивства.
- Наразі невідомо: це було разове чи поступове отруєння.