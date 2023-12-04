Дружину Буданова та його колег могли отруїти миш'яком та ртуттю. В ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов повідомив, у якому стані перебувають постраждалі, передає 24 Канал.

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Що з дружиною Кирила Буданова

За словами Юсова, усі мають задовільний стан здоров'я. Вони пройшли курс лікування в українській клініці. Він завершився успішно завдяки тому, що постраждалі вчасно звернулися за медичною допомогою.

Буданова та розвідники ще перебуватимуть під постійним медичним наглядом. На них чекають регулярні обстеження.

Також Юсов нагадав, що триває внутрішнє розслідування Головного управління розвідки Міноборони України. Зокрема, розглядають версію ймовірної спецоперації, спрямованої проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.

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