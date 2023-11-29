Наразі розслідування інциденту веде підрозділ власної безпеки ГУР МО України. Потім до розслідування отруєння дружини Буданова можуть залучити інші правоохоронні органи.

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Отруєння Маріанни Буданової вивчить Bellingcat

Ці журналісти-розслідувачі спробують встановити обставини отруєння дружини керівника ГУР Кирила Буданова. Про це повідомив Христо Грозєв.

Bellingcat буде працювати спільно з командою інтернет-видання The Insider.

Довідка. The Insider спеціалізується на журналістських розслідуваннях, викритті фальшивих новин і фактчекінгу. Його заснував російський журналіст Роман Доброхотов, та воно зареєстроване в Латвії. 2021 року видання визнали в Росії "іноагентом", а 2022-го – заборонили разом з Bellingcat як такі, що загрожували безпеці. Громадян Росії, які допомагають Bellingcat або The Insider, можуть притягнути до кримінальної відповідальності. The Insider і Bellingcat проводять багато спільних розслідувань.

Я і команда TheIns реально проводимо своє розслідування, але поки немає формального спілкування з ГУР,

– сказав Грозєв.

Хто такі Bellingcat

На їхньому На їхньому сайті ідеться, що це "незалежний міжнародний колектив дослідників, слідчих і громадянських журналістів, які використовують відкриті джерела та соціальні мережі для розслідування різноманітних тем – від мексиканських наркобаронів і злочинів проти людства до відстеження використання хімічної зброї та конфліктів у всьому світі". Зараз там можна побачити низку розслідувань, які стосуються війни в Україні, наприклад, розвінчування російських фейків про Бучу, з'ясування, якими суднами Росія вивозить із України зерно та хто наводить ракети окупантів.

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