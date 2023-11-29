Наразі розслідування інциденту веде підрозділ власної безпеки ГУР МО України. Потім до розслідування отруєння дружини Буданова можуть залучити інші правоохоронні органи.
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Отруєння Маріанни Буданової вивчить Bellingcat
Ці журналісти-розслідувачі спробують встановити обставини отруєння дружини керівника ГУР Кирила Буданова. Про це повідомив Христо Грозєв.
Bellingcat буде працювати спільно з командою інтернет-видання The Insider.
Я і команда TheIns реально проводимо своє розслідування, але поки немає формального спілкування з ГУР,
– сказав Грозєв.
Хто такі Bellingcat
На їхньому сайті ідеться, що це "незалежний міжнародний колектив дослідників, слідчих і громадянських журналістів, які використовують відкриті джерела та соціальні мережі для розслідування різноманітних тем – від мексиканських наркобаронів і злочинів проти людства до відстеження використання хімічної зброї та конфліктів у всьому світі". Зараз там можна побачити низку розслідувань, які стосуються війни в Україні, наприклад, розвінчування російських фейків про Бучу, з'ясування, якими суднами Росія вивозить із України зерно та хто наводить ракети окупантів.
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