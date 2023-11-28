Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що важкі метали опинились в їжі Маріанни Буданової не випадково. Він нагадав, що Кирило Буданов пережив близько десятка замахів на своє життя.

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Розробляють ще з радянських часів

У березні 2023 року в Росії була отруєна також важкими металами – солями калію – опозиційна політикиня Ельвіра Віхарєва.

Російські спецслужби, окрім радіоактивних речовин, зокрема полонія, яким отруїли Олександра Литвиненка, ексспівробітника ФСБ, доволі часто використовують важкі метали. Вони мають цілу лінійку авторських бойових отруйних речовин. Наприклад, "Новачок", який застосовували проти експрацівника ГРУ Сергія Скріпаля та його доньки,

– нагадав політтехнолог.

Напрямок розробки отрут розвивався ще за часів Радянського Союзу. У ті часи КДБ здійснив вбивства болгарських політиків уколами парасолями, коли отрута за допомогою спеціальної капсули потрапляла в організм жертви.

Також існують так звані "інфаркт-отрути". Саме "інфаркт-травою" гельземіум отруїли російського бізнесмена Олександра Перепеличного, який мав компромат на російську владу.

Ще один препаратів, який може призвести до фатальних наслідків – фентаніл (опіоїдний анальгетик – 24 Канал). Його виготовлення в Китаї обговорювалось саме під час зустрічі Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна. За домовленістю Пекін має взяти під контроль виробництво та поширення цієї речовини. Зазвичай фентаніл застосовують як наркотик, але він діє і як отрутна речовина.

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Не дочекаються

Випадок з Маріанною Будановою свідчить про те, що росіяни не полишають спроби вчинити замах на військове та військово-політичне керівництво України.

"Достатньо багато було замахів на життя Володимира Зеленського, Валерія Залужного, Василя Малюка, Кирила Буданова. Однак кортить сказати: не дочекаєтесь", – зазначив Борис Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що Україна має повне право ліквідувати Владіміра Путіна в контексті війни, яку розв'язала Росія. На думку Бориса Тизенгаузена, увесь цивілізований світ має підтримати цю заяву Президента України. На його думку, Путін боїться цього, і саме тому проводить зустрічі за багатометровим столом.

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