Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что тяжелые металлы оказались в пище Марианны Будановой не случайно. Он напомнил, что Кирилл Буданов пережил около десятка покушений на свою жизнь.

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Разрабатывают еще с советских времен

В марте 2023 года в России была отравлена также тяжелыми металлами – солями калия – оппозиционный политик Эльвира Вихарева.

Российские спецслужбы, кроме радиоактивных веществ, в частности полония, которым отравили Александра Литвиненко, экс-сотрудника ФСБ, довольно часто используют тяжелые металлы. Они имеют целую линейку авторских боевых ядовитых веществ. Например, "Новичок", который применяли против экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери,

– напомнил политтехнолог.

Направление разработки ядов развивалось еще при Советском Союзе. В те времена КГБ совершил убийства болгарских политиков уколами зонтиками, когда яд с помощью специальной капсулы попадал в организм жертвы.

Также существуют так называемые "инфаркт-яды". Именно "инфаркт-травой" гельземиум отравили российского бизнесмена Александра Перепеличного, имевшего компромат на российские власти.

Еще один препарат, который может привести к фатальным последствиям – фентанил (опиоидный анальгетик – 24 Канал). Его изготовление в Китае обсуждалось именно во время встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпина. По договоренности Пекин должен взять под контроль производство и распространение этого вещества. Обычно фентанил применяют как наркотик, но он действует и как ядовитое вещество.

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Не дождутся

Случай с Марианной Будановой свидетельствует о том, что россияне не оставляют попытки покушения на военное и военно-политическое руководство Украины.

"Достаточно много было покушений на жизнь Владимира Зеленского, Валерия Залужного, Василия Малюка, Кирилла Буданова. Однако хочется сказать: не дождетесь", – отметил Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть полное право ликвидировать Владимира Путина в контексте войны, которую развязала Россия. По мнению Бориса Тизенгаузена, весь цивилизованный мир должен поддержать это заявление Президента Украины. По его мнению, Путин боится этого, и именно поэтому проводит встречи за многометровым столом.

Что известно об отравлении Марианны Будановой