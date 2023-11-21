Об этом в интервью таблоиду заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на ликвидацию российского диктатора у нашего государства полное право в контексте войны. Более того, российская сторона не отказывается от попыток устранить украинское руководство. Поэтому наша страна имеет право сделать то же при первой возможности.

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Президент подчеркнул, что это – о праве государства на защиту.

"Это война, и у Украины есть все права защищать свою землю", – ответил Зеленский на вопрос, воспользуется ли Украина шансом ликвидировать Путина, если такая возможность появится.

Причастна ли Украина к ликвидации коллаборантов

В то же время, президент отказался комментировать операции украинских спецслужб по ликвидации россиян и коллаборационистов.

"Я не могу обсуждать с вами какие-то специальные операции украинской разведки или секретной службы или каких-то спецназовцев. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", – добавил он.

Россия хочет отстранить Зеленского от власти

Кстати, в этом же интервью Владимир Зеленский сообщал, что Россия хочет отстранить его от власти до конца 2023 года, а для этого Кремль планирует спровоцировать переворот. развернуть кампанию "Майдан-3".