Про це в інтерв'ю таблоїду заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, на ліквідацію російського диктатора наша держава має повне право в контексті війни. Ба більше, російська сторона не відмовляється від спроб усунути українське керівництво. Тож, наша країна має право зробити те ж за першої ліпшої нагоди.

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Президент наголосив, що це – про право держави на захист.

"Це війна, і Україна має всі права захищати свою землю", – відповів Зеленський на запитання, чи скористається Україна шансом ліквідувати Путіна, якщо така можливість з'явиться.

Чи причетна Україна до ліквідації колаборантів

Водночас президент відмовився коментувати операції українських спецслужб щодо ліквідації росіян та колабораціоністів.

"Я не можу обговорювати з вами якісь спеціальні операції української розвідки чи секретної служби, чи якихось спецпризначенців. Є деякі моменти, які ми не обговорюємо", – додав він.

Росія хоче усунути Зеленського від влади

До слова, у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський повідомляв, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року, а для цього Кремль планує спровокувати переворот – розгорнути кампанію "Майдан-3".