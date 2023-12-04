Жену Буданова и его коллег могли отравить мышьяком и ртутью. В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, в каком состоянии находятся пострадавшие, передает 24 Канал.

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Что с женой Кирилла Буданова

По словам Юсова, у всех – удовлетворительное состояние здоровья. Они прошли курс лечения в украинской клинике. Он завершился успешно благодаря тому, что пострадавшие вовремя обратились за помощью.

Буданова и разведчики еще будут находиться под постоянным медицинским контролем. Их ждут регулярные обследования.

Также Юсов напомнил, что идет внутреннее расследование Главного управления разведки Минобороны Украины. В частности, рассматривают версию вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей.

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