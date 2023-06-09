Сколько именно было покушений на Буданова, в интервью УП рассказал представитель ГУР Андрей Юсов. Об этом информирует 24 Канал.

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Буданов – важная цель для врага

Точно известно, что это больше 10 попыток (покушения – 24 Канал). Да, Буданов – одна из важных целей для "русского мира", для российской пропаганды и для правящего режима Путина,

– констатировал Юсов.

Также отметил, что все соответствующие меры безопасности принимают, однако на работу ГУР это не влияет.

"Командира подразделений, ведомства, в конце концов, я думаю, бояться нужно именно Путину и его ближайшему окружению", – добавил представитель ГУР.

Кроме того, отметил, что враг пробует и будет пробовать влиять на работу сектора безопасности и обороны разными средствами. Так что сообщения о покушениях, ракетных ударах и многих других преступлениях россиян еще будут. Однако ГУР продолжает свою эффективную работу и не останавливало ее ни на час.

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Буданов отреагировал на заявление об охоте на него

Ранее в документальном проекте "Год. За кадром. Разведчик" глава ГУР отреагировал на сообщение об охоте на него.

"Самая высокая оценка любого профессионала специальной деятельности, скажем так, это признание врагом. Его попытка сделать все для устранения такой личности. Я до этого дошел довольно давно, поэтому мне это нравится. Это показывает, что я не зря получаю деньги, хотя б", – подчеркнул Кирилл Буданов.