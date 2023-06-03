Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что с Будановым все хорошо. Он посмеялся над новыми сказками россиян и отметил, что только в обед говорил с главой разведки.

Ранее Еще один удар по пропаганде: Залужный сделал селфи с рабочего места

Новый фейк окупантов

В этот раз российские паблики распространили вброс, мол, после ракетной атаки скончался Буданов. Более того, сделали перепечатку вроде бы из украинских медиа. Пропагандисты рассказывали, будто в Украинском доме готовят церемонию захоронения. Источником такой новости "называли" рабочих центра.

Невооруженным глазом сразу видно, что сообщение – фейк. Даже россияне усомнились – в комментариях пишут, что "какой-то подвох", а телеграмм-каналы называют помойками.

Фейк россиян о гибели Буданова / Скриншот из телеграммы

Фейки россиян о Залужном и Танцуре

Отметим, что преждевременно "хоронить кого-нибудь" – это уже традиция российских пропагандистов. Недавно они распространяли фейк о ранении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Россияне писали, мол, командующий получил тяжелое ранение возле Херсона и ему делали трепанацию черепа. Поэтому якобы Залужного не было видно в информационном поле.

Сначала мачню опровергали в военных ведомствах. Например, заместитель главы Минобороны Анна Маляр отмечала, что с Залужным все в порядке. Однако россияне только раскручивали ИПСО.