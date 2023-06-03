Представник ГУР МО Вадим Скібіцький у коментарі 24 Каналу наголосив, що з Будановим все добре. Він посміявся з нових казок росіян та зазначив, що тільки в обід говорив з главою розвідки.

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Новий фейк окупантів

Цього разу російські пабліки поширили вкид, мовляв, після ракетної атаки помер Буданов. Ба більше, зробили передрук начебто з українських медіа. Пропагандисти розказували, начебто в Українському домі готують церемонію поховання. Джерелом такої новини "називали" робітників центру.

Неозброєним оком одразу видно, що повідомлення – фейк. Навіть росіяни засумнівались – в коментарях пишуть, що "якийсь підвох", а телеграм-канали називають помийками.

Фейк росіян про загибель Буданова / Скриншот з телеграму

Фейки росіян про Залужного та Танцюру

Зазначимо, що передчасно "ховати когось" – це вже традиція російських пропагандистів. Нещодавно вони поширювали фейк про загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.