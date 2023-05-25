Валерій Залужний перебуває на робочому місці. Головнокомандувач ЗСУ зробив селфі для українців.

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Залужний перебуває на робочому місці

Відтак, Залужний спростував фейки російської пропаганди про те, що він нібито на початку травня отримав осколкові поранення внаслідок ракетного удару по командному пункту під Херсоном.



Валерій Залужний зробив селфі / Фото "Українська правда"

Що відомо про фейк про поранення Залужного