Росіяни поширили інформацію, мовляв, Залужного поранили на початку травня під Херсоном. Окупанти розказують, нібито Головнокомандувачу ЗСУ робили трепанацію черепа, передає 24 Канал.

До теми Росіяни запустили "хвилю" про "зникнення" Залужного: Маляр розповіла, де головком

Фейк росіян

Таку вигадку поширило пропагандистські "РІА новости" з посиланням на свої джерела. Росіяни стверджували, нібито генерал отримав осколкові поранення внаслідок ракетного удару по командному пункту під Херсоном на початку травня. Залякували, нібито після "трепанації черепа подальше виконання обов'язків неможливе".

Данілов посміявся

Секретар РНБО Олексій Данілов потролив росіян, зазначивши, що Президент 24 травня заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом Данілов в ефірі телемарафону додав, що фейками про Залужного росіяни намагаються "перебити" ганьбу щодо Бєлгорода. Він ще раз наголосив, що Залужний живий та здоровий.

Українська влада вже втомилась спростовувати чутки росіян. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр напередодні наголошувала, що главком на місці і він робить свою роботу. Вона пояснила, що це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію нашого війська. Ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості.

Ба більше, поки росіяни поширювали фейки про загибель Залужного, він прийшов на весілля українців. Кадри молодята опублікували 11 травня.