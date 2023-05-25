Український військовослужбовець, полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан показав відео зі здоровим Валерієм Залужним. Штефан показав відео із Залужним і заявив, що ролик знято 25 травня.

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Що Залужний сказав українцям

"Щиро дякую усім українцям. Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні – завжди. Дякую усім!", – сказав Залужний.

Валерій Залужний здоровий: дивіться відео

Штефан зазначив, що Залужний почувається добре та продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів. "З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної перемоги!", – зазначив він.

Депутатка Верховної Ради Анна Пуртова у фейсбуці також опублікувала світлину з Валерієм Залужним. Вона написала: "Скоро все дізнаєтесь".



Анна Пуртова поширила світлину з Валерієм Залужним / Фото з фейсбуку нардепки