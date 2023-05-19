Залужний розповів про обстановку на основних напрямках фронту. ЗСУ продовжують вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій.

Важливо Залужний зізнався, що Україна втратила багато кадрових командирів

Пріоритет – посилення ППО

Далі Головнокомандувач ЗСУ говорив про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал". При нагоді він подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу.

За словами Залужного, у пріоритеті – додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту неба.

Обговорили питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема. Україна та США домовилися співпрацювати і надалі.

Залужний не поїхав на зустріч НАТО

До речі, Головнокомандувач 10 травня не приїхав на зустріч керівників оборонних відомств країн Північноатлантичного альянсу. Це сталось через ситуацію на фронті.

Перед цим, 6 травня, Залужний також провів чергову телефонну розмову з Міллі. Говорили про черговий пакет військової допомоги Україні, про який оголосили у Пентагоні.

До речі, Міллі прокоментував майбутній контрнаступ захисників України і ситуацію на полі бою. На його думку, досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом будь-якій зі сторін буде дуже важко. Він не вважає це можливим у 2023 році.