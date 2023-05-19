Залужный рассказал об обстановке на основных направлениях фронта. ВСУ продолжают вести оборонную операцию и подготовку к дальнейшим действиям.
Важно Залужный признался, что Украина потеряла много кадровых командиров
Приоритет – усиление ПВО
Далее Главнокомандующий ВСУ говорил о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 "Кинжал". При случае он поблагодарил комплексы Patriot и отметил их эффективную работу.
По словам Залужного, в приоритете – дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты неба.
Обсудили вопросы необходимости поставки вооружения и боеприпасов, дальнобойных снарядов в частности. Украина и США договорились сотрудничать и дальше.
Залужный не поехал на встречу НАТО
Главнокомандующий 10 мая не приехал на встречу руководителей оборонных ведомств стран Североатлантического альянса. Как отметил глава Военного комитета. Это произошло из-за ситуации на фронте.
Перед этим, 6 мая, Залужный также провел очередной телефонный разговор с Милли. Говорили об очередном пакете военной помощи Украине, о котором объявили в Пентагоне.
Кстати, Милли прокомментировал предстоящее контрнаступление защитников Украины и ситуацию на поле боя. По его мнению, достичь своих политических целей военным путем любой из сторон будет очень тяжело. Он не считает это возможным в 2023 году.