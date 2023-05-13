Об этом в фильме Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Генерал" рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает 24 Канал.

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До победы еще очень сложный путь

По словам Залужного, он видит, что необходимо сделать, чтобы победить, но до этого предстоит пройти еще очень большой и сложный путь.

Я надеюсь, что Бог будет на нашей стороне и победа обязательно будет за нами. По состоянию на сегодня то, что происходит и то, что мы держимся – это украинские люди. Это украинский солдат и сержант, украинский офицер, которые каждый день гибнут, калечатся, но держат свои позиции,

– подчеркнул генерал.

По его словам, украинцев поставили в такие условия, когда с территорий России и Беларуси оккупанты пришли уничтожать их дома и убивать их родных – женщин, детей и т.д.

"И эти люди, переполненные идеей защиты своих близких, своей земли, пошли на защиту. Мы потеряли очень много людей в этот момент, кадровых командиров. Потому что войну начинают кадровые военные, завершают учителя, инженеры, бухгалтеры. Это то, что сейчас происходит", – заметил главнокомандующий.

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Все держится на плечах простых людей

Залужный отметил, что основой победы станет не только героизм украинцев, но и использование передовых технологий и более эффективной техники.

Мы придем к этому обязательно и обязательно победим. Но пока все держится на плечах простых людей. Все победы, которые были, они были одержаны жизнями наших украинцев, которые положили свою жизнь, освободив Херсон, освобождая Черниговщину, Сумщину, Киев и Киевщину,

– подчеркнул генерал

Он добавил, что украинцы обязательно вспомнят всех героев, но работы у нас еще будет много.

"Потери в Афганистане поставили на колени Советский Союз. Сейчас цифра потерь РФ – гораздо больше, и они не останавливаются", – добавил главнокомандующий.

Залужный подытожил, что вывод здесь лишь один: самое дешевое, что есть в России – это человеческая жизнь, а в Украине все наоборот – человеческие жизни самые ценные.