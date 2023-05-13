Об этом в интервью итальянским СМИ рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Первые важные шаги состоятся в скором времени

Глава государства отметил, что Украина очень серьезно готовится к контрнаступлению.

И очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все мотивированы. И не только те, кто знает этот замысел, а наш народ... Я не могу вам ответить (когда начнется контрнаступление – 24 Канал). Но вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует,

– заявил президент.

Он добавил, что украинцы верят в победу и то, что первые важные шаги будут в скором времени. В то же время, украинский лидер подчеркнул, что его откровенность в вопросе о конкретном месте и времени начала контрнаступления не поможет Украине, а будет только мешать.

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Украина может освободить Крым

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно заявил, что для того, чтобы заставить врага уйти, есть командиры, которые должны думать и принимать правильные решения. Для этого необходимо создать определенные условия, в частности, обеспечить войско боеприпасами, техникой и вооружением.

Для этого должно быть множество других обстоятельств, но все это можно делать. Все это описано во многих учебниках. Конечно, в любом случае есть свой вариант тех или иных действий. И могу заверить, что именно украинские воины – это люди, которые могут это сделать. Могут,

– подчеркнул генерал.

Он добавил, что единственный вопрос – нашим воинам нужно сделать это быстрее.

"Мы знаем, что для этого нужно. Знаем, что нужно, чтобы освободить Крым, что нужно для того, чтобы освободить Донецкую область, Луганскую область, но это очень и очень большой объем работы, который быстро не делается", – объяснил главнокомандующий.

По его словам, украинские военные выполняют свою работу, благодаря которой под контроль Украины вернутся Крым, Донецкая и Луганская области.