Про це в інтерв'ю італійським ЗМІ розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Перші важливі кроки відбудуться незабаром

Глава держави зазначив, що Україна дуже серйозно готується до контрнаступу.

І дуже серйозні кроки будуть обов'язково. Я знаю, що ми всі мотивовані. І не тільки ті, хто знає цей задум, а наш народ.... Я не можу вам відповісти (коли почнеться контрнаступ – 24 Канал). Але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує,

– заявив президент.

Він додав, що українці вірять в перемогу і те, що перші важливі кроки будуть незабаром. Водночас український лідер підкреслив, що його відвертість у питанні про конкретне місце й час початку контрнаступу не допоможе Україні, а буде лише заважати.

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Україна може звільнити Крим

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нещодавно заявив, що для того, щоб змусити ворога піти, є командири, які мають думати та ухвалювати правильні рішення. Для цього також необхідно створити певні умови, зокрема, забезпечити військо боєприпасами, технікою та озброєнням.

Для цього мають бути безліч інших обставин, але все це можна робити. Все це описано в безлічі підручників. Звісно, у кожному випадку свій варіант тих чи інших дій. І можу запевнити, що саме українські воїни – це ті люди, які можуть це зробити. Можуть,

– наголосив генерал.

Він додав, що єдине питання – нашим воїнам потрібно, щоб це зробити найшвидше.

"Ми знаємо, що для цього потрібно. Знаємо, що потрібно, щоб звільнити Крим, що потрібно для того, щоб звільнити Донецьку область, Луганську область, але це дуже й дуже великий обсяг роботи, який швидко не зробиться", – пояснив головнокомандувач.

За його словами, українські військові виконують свою роботу, завдяки якій під контроль України повернуться Крим, Донецька та Луганська області.