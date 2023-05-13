Про це в документальному фільмі Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Генерал" розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє 24 Канал.

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Україна може звільнити Крим

Залужний зазначив, що для того, щоб змусити ворога піти, є командири, які мають думати і ухвалювати правильні рішення. Для деокупації необхідно створити умови, зокрема, забезпечити бійців боєприпасами, технікою, озброєнням.

Для цього мають бути безліч інших обставин, але все це можна робити. Все це описано в безлічі підручників. Звісно, у кожному випадку свій варіант тих чи інших дій. І можу запевнити, що саме українські воїни — це ті люди, які можуть це зробити. Можуть,

– наголосив генерал.

За його словами, єдине питання – що нашим воїнам для цього потрібно, щоб це зробити найшвидше.

"Ми знаємо, що для цього потрібно. Знаємо, що потрібно, щоб звільнити Крим, що потрібно для того, щоб звільнити Донецьку область, Луганську область, але це дуже й дуже великий обсяг роботи, який швидко не зробиться", – зауважив головнокомандувач.

Він підкреслив, що українські військові знають, що робити, й виконують свою роботу, завдяки якій під контроль України повернуться Крим, Донецька та Луганська області. Залужний підсумував, що це обов'язково треба зробити для українських дітей з окупованих територій.

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