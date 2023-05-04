Окупанти закликають зібрати "тривожну валізу" та у випадку евакуації прибути з ним до пункту зборів. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Росіяни готуються до "жесту доброї волі"

У тимчасово окупованому Генічеську загарбники розвісили оголошення з пам’яткою дій у випадку евакуації. Там радять людям закрити вікна та двері у будинку, зібрати "тривожну валізу" та прибути до пункту зборів.

До того ж окупанти вказали, що має входити у "тривожну валізу". Серед необхідних речей є особисті документи, гроші, аптечка, ліхтарик, їжа тощо.

Для недопущення скупчення транспорту на дорогах, ДТП, шляхи евакуації особистим транспортом буде доведено окремо,

– зазначили загарбники у пам’ятці.

Що ж, ця так звана "евакуація" схожа на те, що російські терористи катастрофічно бояться контрнаступу Збройних Сил України, і розуміють, що в них немає іншого виходу як зробити "жест доброї волі", тобто – втекти.



Пам’ятка дій у випадку евакуації / фото місцеві телеграм-канали

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