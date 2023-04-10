Про це 24 Каналу заявив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він додав, що частка людей, які піддаються на маніпуляції окупантів, є невеликою.

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Росіяни погрожують та змушують людей евакуйовуватись

Хлань зазначив, що під словами "добровільна евакуація" відбувається насправді примусова депортація з міст, які знаходяться в прибережній зоні Дніпра: Нова Каховка, Олешки, Каховка, Гола Пристань. Людям, що погоджуються на це, вони обіцяють Краснодарський край, але вивозять далеко за Урал.

"Таких людей не багато, але вони є – їм задурюють голову, лякають, що в них не буде можливості нормально жити. Часто вони навмисно обстрілюють окуповані міста на лівому березі Дніпра, щоб спровокувати паніку та одразу пропонують евакуацію. Коли вони потрапляють за Урал, то одразу приходить розуміння, що їх ошукали й з’являється бажання повернутись", – зазначив депутат Херсонської облради.

Сергій Хлань про ситуацію на Херсонщині: дивитись відео

Він також додав, що нещодавно окупанти оголосили про "добровільну" евакуацію зі Скадовська. Людей заманюють житловими сертифікатами, грошима, але це брехня, щоб якомога більше людей виїхало з Херсонщини. Вони навіть погрожують тим, що перестануть надавати медичні послуги у містах, де оголошено евакуацію.

Ситуація на окупованій частині Херсонщини