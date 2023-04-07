Відповідний скриншот з ворожих пабліків оприлюднив український телеграм-канал "Николаевский Ванёк". Його пов'язують зі Збройними Силами України та нашим генералом Дмитром Марченком.

Важливо Збереження заповідника під загрозою: окупанти встановили повний контроль над "Асканією Новою"

Що відомо про інцидент в "Асканії-Новій"

Вороги бездушно підписали допис: "Ням-ням". Згодом наші бійці відповіли на цинізм ворога.

Асканія Нова... Мр**і будуть дохлі…

– пообіцяли в телеграм-каналі.



Окупанти вбили тварин в "Асканії-Новій" та опублікували фото / Скриншот

Приліт у Чаплинському районі. Точковий,

– відповіли наші військові.

Окупанти встановили повний контроль над "Асканією-Новою"

У Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" імені Фальц-Фейна розповіли 25 березня, що Росія встановила повний контроль над територією.

Вороги прийшли туди разом зі зрадником Сальдо та встановили так званого "директора" Дмітрія Мєщєрякова. Його призначили в окупаційному "Министерстве природных ресурсов и экологии Херсонской области".

Ще тоді українська адміністрація заповідника попередила, що вони не можуть забезпечити подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення. Ба більше, заповідник перебуває під безпосередньою загрозою.

Зверніть увагу! Біосферний заповідник "Асканія-Нова" – самостійна природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення. Він має сертифікат ЮНЕСКО про включення до Всесвітньої мережі біосферних резерватів. Це найстаріший степовий біосферний заповідник планети та найбільша європейська степова заповідна територія. Він займає площу 333,1 кілометра квадратних.