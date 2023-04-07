Відповідний скриншот з ворожих пабліків оприлюднив український телеграм-канал "Николаевский Ванёк". Його пов'язують зі Збройними Силами України та нашим генералом Дмитром Марченком.
Важливо Збереження заповідника під загрозою: окупанти встановили повний контроль над "Асканією Новою"
Що відомо про інцидент в "Асканії-Новій"
Вороги бездушно підписали допис: "Ням-ням". Згодом наші бійці відповіли на цинізм ворога.
Асканія Нова... Мр**і будуть дохлі…
– пообіцяли в телеграм-каналі.
Окупанти вбили тварин в "Асканії-Новій" та опублікували фото / Скриншот
Приліт у Чаплинському районі. Точковий,
– відповіли наші військові.
Окупанти встановили повний контроль над "Асканією-Новою"
У Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" імені Фальц-Фейна розповіли 25 березня, що Росія встановила повний контроль над територією.
Вороги прийшли туди разом зі зрадником Сальдо та встановили так званого "директора" Дмітрія Мєщєрякова. Його призначили в окупаційному "Министерстве природных ресурсов и экологии Херсонской области".
Ще тоді українська адміністрація заповідника попередила, що вони не можуть забезпечити подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення. Ба більше, заповідник перебуває під безпосередньою загрозою.