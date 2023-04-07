Соответствующий скриншот из вражеских пабликов обнародовал украинский телеграм-канал "Николаевский Ванёк". Его связывают с Вооруженными Силами Украины и нашим генералом Дмитрием Марченко.
Важно Сохранение заповедника под угрозой: оккупанты установили полный контроль над "Асканией Новой"
Что известно об инциденте в "Аскании-Новой"
Враги бездушно подписали сообщение: "Ням-ням". Впоследствии наши бойцы ответили на цинизм противника.
Аскания Нова... Мр**и будут дохлые…
– пообещали в телеграм-канале.
Оккупанты убили животных в "Аскании-Новой" и опубликовали фото / Скриншот
Прилет в Чаплинском районе. Точечный,
– ответили наши военные.
Оккупанты установили полный контроль над "Асканией-Новой"
В Биосферном заповеднике "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна рассказали 25 марта, что Россия установила полный контроль над территорией.
Враги пришли туда вместе с предателем Сальдо и установили так называемого "директора" Дмитрия Мещерякова. Его назначили в оккупационном "Министерстве природных ресурсов и экологии Херсонской области".
Еще тогда украинская администрация заповедника предупредила, что они не могут обеспечить дальнейшую сохранность природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения. Более того, заповедник находится под непосредственной угрозой.