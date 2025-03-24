Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Травмирован 37-летний мужчина, его госпитализировали.

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Что известно о последствиях атаки

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 22:49. Уже в 23:30 в Киевской ОВА сообщили о движении российских беспилотников и работе сил ПВО.

В Фастовском районе спасатели ликвидировали пожар частного дома и строительной площадки площадью 200 квадратных метров. Кроме того, поврежден торговый центр, новостройка, частный дом и хозяйственная постройка.

На местах работают патрульные группы реагирования, следственно-оперативные группы полиции Киевской области и работники ГСЧС. По фактам военных преступлений правоохранители начали уголовное производство.

К слову, оперативно о тревогах, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, в тот же вечер Россия атаковала Запорожье. Взрывная волна и обломки БПЛА повредили жилые дома, один человек имел острую реакцию на стресс.