Об этом 24 Каналу заявил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он добавил, что доля людей, которые подвергаются манипуляции оккупантов, невелика.
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Россияне угрожают и заставляют людей эвакуироваться
Хлань отметил, что под словами "добровольная эвакуация" происходит действительно принудительная депортация из городов, которые находятся в прибрежной зоне Днепра: Новая Каховка, Олешки, Каховка, Голая Пристань. Соглашающимся на это людям они обещают Краснодарский край, но вывозят далеко за Урал.
"Таких людей не много, но они есть – им дурачат голову, пугают, что у них не будет возможности нормально жить. Часто они намеренно обстреливают оккупированные города на левом берегу Днепра, чтобы спровоцировать панику и сразу предлагают эвакуацию. Когда они попадают за Урал, то сразу приходит понимание, что их обманули и появляется желание вернуться", – отметил депутат Херсонского облсовета.
Сергей Хлань о ситуации в Херсонской области: смотреть видео
Он также добавил, что недавно оккупанты объявили о "добровольной" эвакуации из Скадовска. Людей заманивают жилищными сертификатами, деньгами, но это ложь, чтобы как можно больше людей уехало из Херсонщины. Они даже угрожают тем, что перестанут оказывать медицинские услуги в городах, где объявлена эвакуация.
Ситуация на оккупированной части Херсона
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что враг начал обстреливать заминированные ими же участки на подконтрольной Украине территории, чтобы нанести ущерб гражданской инфраструктуре.
- Накануне в одном из телеграм-каналов опубликовали фото из оккупантов из убитыми сернами, которые являются млекопитающими из семейства оленей. Это произошло после того, как 24 марта оккупанты полностью взяли под контроль биосферный заповедник "Аскания-Нова".
- Позже в соцсетях администрация заповедника заявила, что распространенное фото с убитыми животными не имеет отношения к "Аскании-Новой".