В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Враг продолжает применять тактику террора.

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Россияне продолжают атаковать мирные города

В течение суток 13 мая противник нанес:

ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Николаева, в результате чего есть раненные среди гражданских, повредились многоэтажка и другая гражданская инфраструктура.

66 авиационных ударов;

около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате вражеских атак пострадали населенные пункты. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области есть двое погибших и 11 раненых гражданских, среди которых – дети. Кроме этого, разрушился частный дом, а также повредились 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

Захватчики продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем в течение суток там произошло около 40 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений – признаков формирования наступательных группировок врага не выявляют.

На Северском и Слобожанском направлениях захватчики продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток они нанесли авиаудары по районам населенных пунктов:

Мхи, Прогресс, Семеновка Черниговской области,

Бударки Харьковской области.

Также оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка Черниговской области,

Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Вольная Слобода, Бобиловка Сумской области,

Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочковое, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне вели безрезультатные наступательные действия в районе Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки, а также нанесли:

авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка,

артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области



Полномасштабная война длится уже 444 сутки / Фото Генштаба ВСУ

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На Лиманском направлении в течение суток враг не производил наступательных действий. Зато оккупанты нанесли авиационный удар по районам населенных пунктов:

Белогоровка Луганской области,

Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, расположенным рядом с линией боевого столкновения, а именно:

Макеевка Луганской области,

Белогоровка, Верхнекаменское Спорное и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Кроме этого, в течение суток оккупанты вели бесполезные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Белая Гора.

Следует отметить, что наряду с позиционной обороной украинские защитники ведут и активные действия, в частности наступательные. От вражеских обстрелов пострадали:

Васюковка,

Орехово-Василовка,

Богдановка,

Бахмут,

Ивановское,

Часов Яр,

Белая Гора,

Дружба,

Северное,

Южное,

Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Авдеевка, а также обстрелял из артиллерии Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время российским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток россияне не проводили наступательных действий, но нанесли авиационный удар по району Пречистовки и осуществили обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают обороняться. От российских авиационных ударов пострадали районы населенных пунктов:

Времовка Донецкой области,

Бурлацкое, Затишье, Гуляйполе, Малые Щербаки Запорожской области,

Берислав и Казачье Херсонской области.

Между тем оккупанты осуществили обстрелы населенных пунктов, расположенных рядом с линией боевого столкновения, в частности:

Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области;

Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области.



Силы обороны отбивают атаки оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

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Оккупанты допрашивают мариупольцев

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать украинцев и нарушать права человека на временно захваченных территориях.

В частности, в Мариуполе на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета Российской Федерации. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением,

– сообщили в Генштабе.

Кроме этого, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В частности, недавно в Таврическом Херсонской области захватчики обустроили полевой госпиталь на территории детского сада. Накануне туда прибыли 3 военных грузовых автомобиля с ранеными оккупантами.

В свою очередь, авиация Сил обороны за сутки нанесла:

8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков,

удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Также наши защитники сбили 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

4 района сосредоточения живой силы,

2 склада боеприпасов,

2 станции радиоэлектронной борьбы противника.



ВСУ наносят захватчикам потери / Фото Генштаба ВСУ